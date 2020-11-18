"Укравтодор" відзвітував про будівництво 3900 км автодоріг. Загальна протяжність української мережі доріг - 172,4 тис. км. Якщо відновлення буде тривати такими темпами, для повної реконструкції доріг знадобиться приблизно 45 років.

У Держагентстві “Укравтодор” повідомили, що за 2020 рік побудували 3900 км доріг. В цей момент настала фінальна фаза робіт, причому дороги будували рівномірно всіма областями країни. Йдеться про президентську програму “Велике будівництво”. Такі результати озвучив глава агентства Олександр Кубраков.

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3900 км будуть завершені до кінця поточного року, як і було заплановано. Зокрема, найбільше нових доріг отримала Харківщина — трохи більше ніж 260 км, також близько 250 кілометрів доріг побудували в Закарпатській області та близько 220 в Запорізькій. Трохи менше ніж 200 кілометрів «дісталося» Сумській і Хмельницькій областях, а у Львівській і Черкаській побудували 155 і 163 км відповідно.