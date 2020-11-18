"Укравтодор" отчитался о строительстве 3900 км автодорог. Общая протяженность украинской сети дорог - 172,4 тыс. км. Если восстановление будет продолжаться такими темпами, для полной реконструкции дорог понадобится примерно 45 лет.

В Госагентстве "Укравтодор" сообщили, что за 2020 год построили 3900 км дорог. В этот момент наступила финальная фаза работ, причем дороги строили равномерно по всем областям страны. Речь идет о президентской программе "большое строительство". Такие результаты озвучил глава агентства Александр Кубраков.

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3900 км будут завершены до конца текущего года, как и было запланировано. В частности, больше всего новых дорог получила Харьковщина - чуть более 260 км, также около 250 километров дорог построили в Закарпатской области и около 220 В Запорожской. Чуть меньше чем 200 километров «досталось» Сумской и Хмельницкой областях, а во Львовской и Черкасской построили 155 и 163 соответственно.