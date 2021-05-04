У селі Гайок, Кам'янко-Бузького району, Львівської області стався обвал шляхопроводу. Тож автодорога Н-17 Львів — Луцьк на цій ділянці не проїзна.

Організовано об'їзд за схемою (напрямок зі Львова):доїжджаєте до міста Кам'янко-Бузька, там здійснюєте поворот наліво і далі їдьте автодорогою Т-14-25 до міста Жовква потім дорогою Р-15 до міста Червоноградпотім дорогою Т-14-10 до міста Радехів. А далі — за звичним маршрутом.

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У зворотному напрямку діє та сама схема руху. Великогабаритні транспортні засоби скеровуватимуть на автодорогу М-06 Київ — Чоп.