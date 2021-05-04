В селе Гаек, Каменка-Бугского района Львовской области произошел обвал путепровода. Поэтому автодорога Н-17 Львов – Луцк на этом участке не проезжая.

Организован объезд по схеме (направление из Львова): доезжаете до города Каменка-Бугская, там осуществляете поворот налево и дальше езжайте по автодороге Т-14-25 до города Жовква. Затем по дороге Р-15 в город Червоноград, потом по дороге Т-14-10 в город Радехов. А дальше – по привычному маршруту.

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В обратном направлении действует та же схема движения. Крупногабаритные транспортные средства будут направлять на автодорогу М-06 Киев – Чоп.