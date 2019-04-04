Перекривати центральні київські вулиці за для проведення спортивних змагань та ярмарок давно стало для київської влади традицією. Автомобілісти, мотоциклісти та користувачі громадського транспорту вимушені відчувати усі пов’язані з цим незручності.

Цього разу 6-7 квітня у Києві на низці вулиць заборонять рух транспорту через проведення 9-го Київського міжнародного півмарафону, а також Чемпіонату Асоціації Балканських легкоатлетичних Федерацій (ABAF) з півмарафону 2019. Відповідну ініціативу громадської організації “Бігова Україна” підтримано Розпорядженням КМДА № 528.

Читайте також: Продажі Tesla впали на 31%

7 квітня із 08:00 до 14:40 заходи триватимуть за маршрутами:

на 21 км: Контрактова площа – вулиця Петра Сагайдачного – вулиця Ігорівська – вулиця Набережно-Хрещатицька – Набережне шосе – Гаванський міст – вулиця Набережно-Рибальська – Північний міст (реверсний рух у полосі зустрічного транспорту) – вулиця Труханівська – Парковий міст – Набережне шосе – вулиця Набережно-Хрещатицька – вулиця Ігорівська – вулиця Петра Сагайдачного – Контрактова площа;

на 10 км: Контрактова площа – вулиця Петра Сагайдачного – естакада з Володимирського узвозу на вулицю Набережно-Хрещатицьку – вулиця Набережно-Хрещатицька – Гаванський міст – вулиця Набережно-Рибальська – Гаванський міст – вулиця Набережно-Хрещатицька – вулиця Ігорівська – вулиця Петра Сагайдачного – Контрактова площа.

На час проведення заходів рух зазначеними вулицями буде заборонено.

Окрім того, у зв’язку із монтажем та демонтажем конструкцій та обладнання, необхідного для організації та проведення заходів із 05:00 6 квітня до 22:00 7 квітня рух транспорту заборонять на Контрактовій площі та прилеглих вулицях, а саме: вулиці Межигірській (від Контрактової площі до вулиці Спаської), Контрактовій площі (від вулиці Костянтинівської), вулиці Григорія Сковороди (від Контрактової площі до вулиці Волоської), вулиці Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до вулиці Андріївської).

Про зміни у роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування, шлях слідування яких проходить зазначеними вулицями, обіцяють повідомити додатково.

Головне управління Національної поліції у м. Києві та Управління патрульної поліції в м. Києві Департаменту патрульної поліції має забезпечити публічну безпеку і порядок під час заходів, а також супровід учасників за визначеними маршрутами.