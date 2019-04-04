Перекрывать центральные киевские улицы для проведения спортивных соревнований и ярмарок давно стало для киевской власти традицией. Автомобилисты, мотоциклисты и пользователи общественного транспорта вынуждены испытывать все связанные с этим неудобства.

В этот раз 6-7 апреля в Киеве на ряде улиц запретят движение транспорта из-за проведения 9-го Киевского международного марафона, а также Чемпионата Ассоциации Балканских легкоатлетических Федераций (ABAF) с марафона 2019. Соответствующую инициативу общественной организации “Беговая Украина” поддержал Распоряжением КГГА № 528.

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7 апреля с 08:00 до 14:40 мероприятия продлятся по маршрутам:

на 21 км: Контрактовая площадь – улица Петра Сагайдачного – улица Игоревская – улица Набережно-Крещатицкая – Набережное шоссе – Гаванский мост – улица Набережно-Рыбальская – Северный мост (реверсное движение по полосе встречного транспорта) – улица Трухановская – Парковый мост – Набережное шоссе – улица Набережно-Крещатицкая – улица Игоревская – улица Петра Сагайдачного – Контрактовая площадь;

на 10 км: Контрактовая площадь – улица Петра Сагайдачного – эстакада с Владимирского спуска на улицу Набережно-Крещатицкая – улица Набережно-Крещатицкая – Гаванский мост – улица Набережно-Рыбальская – Гаванский мост – улица Набережно-Крещатицкая – улица Игоревская – улица Петра Сагайдачного – Контрактовая площадь.

На время проведения мероприятий движение по указанным улицам будет запрещено.

Кроме того, в связи с монтажом и демонтажем конструкций и оборудования, необходимого для организации и проведения мероприятий с 05:00 6 апреля до 22:00, 7 апреля движение транспорта запретят на Контрактовой площади и прилегающих улицах, а именно: улицы Межигорской (от Контрактовой площади до улицы Спасской), Контрактовой площади (от улицы Константиновской), улицы Григория Сковороды (от Контрактовой площади до улицы Волошской), улице Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до улицы Андреевской).

Об изменениях в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, пути следования которых проходит по отмеченныи улицам, обещают сообщить дополнительно.

Главное управление Национальной полиции в г. Киеве и Управление патрульной полиции в г. Киеве Департамента патрульной полиции должны обеспечить публичную безопасность и порядок во время мероприятий, а также сопровождение участников по определенным маршрутам.