У центрі Києва перекриють важливу транспортну артерію на три дні

На асфальтованій частині Володимирського узвозу з 12 до 14 липня включно в обох напрямках буде обмежений рух транспорту. Про це попереджає КК «Київавтодор».

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Зміни пов’язані з поточним ремонтом асфальтобетонного покриття на асфальтованій частині в межах від бруківки до Боричевого узвозу. Рух транспорту здійснюватиметься зустрічною смугою.

Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.