В центре Киева перекроют важную транспортную артерию

На асфальтированной части Владимирского спуска с 12 по 14 июля включительно в обоих направлениях будет ограничено движение транспорта. Об этом предупреждает КК "Киевавтодор".

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Изменения связаны с текущим ремонтом асфальтобетонного покрытия на асфальтированной части в пределах от брусчатки до Боричевого спуска. Движение транспорта будет осуществляться по встречной полосе.

Коммунальная корпорация приносит извинения за временные неудобства и просит учитывать ограничения при планировании маршрута.