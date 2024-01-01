В Киеве на штрафплощадке сгорело более десятка автомобилей: видео

Из-за того, что машины были расположены рядом, огонь быстро распространялся. Поэтому на момент, когда пожарные прибыли на место, пылало уже 10 автомобилей.

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Киевляне видели густой дым от огня в нескольких районах города, поэтому активно делились кадрами пожара в Telegram. По данным ГСЧС, вспыхнула площадка, которая находится на улице Канальной в Дарницком районе.

Для ликвидации пожара было задействовано 5 единиц спецтехники и 25 пожарных. Им удалось сначала блокировать пожар и сохранить от возгорания остальные авто, а впоследствии, около 15:00 – полностью потушить его.

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