Таким чином дві українські розробки на одній платформі будуть допомагати знищувати ворога.

Один з сучасних трендів в оборонній промисловості – встановлення новітніх далекобійних та високоточних озброєнь на колісні мобільні платформи. Зокрема, встановлення озброєння на броньовані автомобілі класу MRAP або СБА з інтегрованим корисним навантаженням є ідеальними для військ Сил спеціальних операцій, десантно-штурмових підрозділів та морської піхоти.

Вітчизняні бронеавтомобілі MRAP «Варта» та СБА «Новатор» від “Української бронетехніки” вже використовуються як мобільні платформи для потреб ЗСУ.

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Ще з 2021 року «Українська бронетехніка» активно працює над модернізацією СБА «Новатор» та можливістю інтегрувати різноманітне корисне навантаження на наші машини. Фахівці компанії спланували можливість розміщення на «Новаторі» безпілотного комплексу, пульту керування та засобів передачі даних та екіпажу, який може складатися з 2-4 осіб.

На фото – комплекс із запуску безпілотників Shark українського виробництва, які виробляє компанія “Укрспецсистемс”. Вона забезпечує запуск розвідувального безпілотника прямо з кузова бронеавтомобіля “Новатор”.

Така розробка надає можливість на одній базі застосовувати корисне навантаження різного призначення. Швидкість та мобільність бронеавтомобілів дає додаткові можливості в використанні безпілотників та рятує життя наших захисників.