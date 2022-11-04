Таким образом, две украинские разработки на одной платформе будут помогать уничтожать врага.

Один из современных трендов в оборонной промышленности – установка новейших дальнобойных и высокоточных вооружений на колесные мобильные платформы. В частности, установка вооружения на бронированные автомобили класса MRAP или СБА с интегрированной полезной нагрузкой идеальна для войск Сил специальных операций, десантно-штурмовых подразделений и морской пехоты.

Отечественные бронеавтомобили MRAP «Варта» и СБА «Новатор» от Украинской бронетехники уже используются как мобильные платформы для нужд ВСУ.

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Еще с 2021 года "Украинская бронетехника" активно работает над модернизацией СБА "Новатор" и возможностью интегрировать разнообразную полезную нагрузку на наши машины. Специалисты компании спланировали возможность размещения на “Новаторе” беспилотного комплекса, пульта управления и средств передачи данных и экипажа, который может состоять из 2-4 человек.

На фото – комплекс по запуску беспилотников Shark украинского производства, производства компании "Укрспецсистемс". Она обеспечивает запуск разведывательного беспилотника прямо с кузова бронеавтомобиля "Новатор".

Такая разработка дает возможность на одной базе применять полезную нагрузку разного назначения. Скорость и мобильность бронеавтомобилей дает дополнительные возможности использования беспилотников и спасает жизнь наших защитников.