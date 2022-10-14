Через посилання податкового тиску автомобільний газ на українських АЗС зростає у ціні.

Середня роздрібна ціна на скраплений газ на АЗС за тиждень (7-14 жовтня) зросла на 46 копійок — до 26,85 гривень за літр. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

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Так, мережі WOG і ОККО підняли ціни в середньому на 30 і 20 коп./л. відповідно. Серед крупних мереж більша динаміка спостерігається у мережах, що торгували в нижчому ціновому діапазоні: на «Авантаж 7» підняв ціни на 40 коп., БРСМ – на 44 коп., «Привату» - на 68 коп./л.

Зі слів операторів ринку, основною причиною здорожчання продукту стало оновлення запасів за рахунок ресурсу, з якого почали платити акциз. «Якийсь час ми ще працювали на старих запасах, а вже сьогоднішній ресурс приходить з урахуванням акцизу, тому і відповідно реагуємо», — каже один зі співрозмовників видання enkorr.

Як пояснив представник великої роздрібної мережі, акциз автоматично добавив до вартості автогазу 1,5-2 грн/л і в першу чергу на нього почали реагувати мережі економ та середнього сегменту, у яких були найнижчі ціни.

«Окрім акцизу, на ціну також впливають перебої з постачаннями ресурсу із Європи та ріст котирвувавнь на нього. Якщо рахувати по останніх котируваннях, то ціна в Україні може досягти 28-29 грн/л», — каже він.