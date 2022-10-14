Из-за усиления налогового давления автомобильный газ на украинских АЗС растет в цене.

Средняя розничная цена на сжиженный газ на АЗС за неделю (7-14 октября) выросла на 46 копеек – до 26,85 гривен за литр. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

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Так, сети WOG и ОККО подняли цены в среднем на 30 и 20 коп./л. соответственно. Среди крупных сетей большая динамика наблюдается в сетях, торговавших в более низком ценовом диапазоне: на «Авантаж 7» поднял цены на 40 коп., БРСМ – на 44 коп., «Привата» – на 68 коп./л.

По словам операторов рынка, основной причиной удорожания продукта стало обновление запасов за счет ресурса, по которому начали платить акциз. «Некоторое время мы еще работали на старых запасах, а сегодняшний ресурс приходит с учетом акциза, поэтому и соответственно реагируем», — говорит один из собеседников издания enkorr.

Как пояснил представитель крупной розничной сети, акциз автоматически прибавил к стоимости автогаза 1,5-2 грн/л и в первую очередь на него начали реагировать сети эконом и среднего сегмента, у которых были самые низкие цены.

«Кроме акциза на цену также влияют перебои со снабжением ресурса из Европы и рост котировок на него. Если считать по последним котировкам, то цена в Украине может достигнуть 28-29 грн/л», — говорит он.