Американська компанія розширює мережу закладів швидкого харчування в Україні через співпрацю з власниками АЗС.

У 2018 році перший McDonald's відкрився на АЗС KLO на Кільцевій дорозі Києва. Досвід виявився успішним – і тепер McDonald's планує відкривати свої заклади на території інших АЗС по всій Україні.

Про це в інтерв'ю "НафтоРинку" розповів директор з розвитку McDonald’s Україна Віталій Стефурак. За його словами, "Співпраця з АЗС – напрям, який нам зараз потенційно цікавий і який ми плануємо розвивати у найближчі п’ять років".

На сьогодні ведуться інтенсивні перемовини з власниками мереж АЗК щодо розміщення закладів McDonald’s на території заправок. Перевага буде надаватись окремим приміщенням на території АЗК, але можливі й варіанти, коли McDonald’s буде працювати прямо у залі АЗК, але обов’яковою умовою буде можливість купувати страви з автомобіля – McDrive.

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McDonald’s розглядає варіанти розміщення своїх ресторанів на АЗС не лише в населених пунктах, але і на трасах. "Якщо говорити про міжміські траси, то це місця, які розташовані десь посередині між великими населеними пунктами. Також важливою є близькість до великих населених пунктів (наприклад, районних центрів)", – говорить Віталій Стефурак.

Щоб McDonald’s звернув увагу на АЗС задля співпраці, потрібно, щоб у неї була земельна ділянка площею не менше 30 соток, а заправка розташована на вулиці чи дорозі з дуже інтенсивним автомобільним трафіком. McDonald’s збирається орендувати приміщення у АЗС, причому платити не лише орендну плату, але й відсоток від виторгу.