Американская компания расширяет сеть заведений быстрого питания в Украине через сотрудничество с владельцами АЗС.

В 2018 году первый McDonald's открылся на АЗС KLO на Кольцевой дороге Киева. Опыт оказался успешным – и теперь McDonald's планирует открывать свои заведения на территории других АЗС по всей Украине.

Об этом в интервью "НефтеРынку" рассказал директор по развитию McDonald's Украина Виталий Стефурак. По его словам, "Сотрудничество с АЗС – направление, которое нам сейчас потенциально интересно и которое мы планируем развивать в ближайшие пять лет".

На сегодня ведутся интенсивные переговоры с владельцами сетей АЗК по размещению заведений McDonald's на территории заправок. Преимущество будет предоставляться отдельным помещениям на территории АЗК, но возможны и варианты, когда McDonald's будет работать прямо в зале АЗК, но обязательным условием будет возможность покупать блюда из автомобиля – McDrive.

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McDonald's рассматривает варианты размещения своих ресторанов на АЗС не только в населенных пунктах, но и на трассах. "Если говорить о междугородных трассах, то это места, которые расположены где-то посередине между крупными населенными пунктами. Также важна близость к крупным населенным пунктам (например, районным центрам)", – говорит Виталий Стефурак.

Чтобы McDonald's обратил внимание на АЗС для сотрудничества, нужно, чтобы у нее был земельный участок площадью не менее 30 соток, а заправка расположена на улице или дороге с очень интенсивным автомобильным трафиком. McDonald's собирается арендовать помещение в АЗС, причем платить не только арендную плату, но и процент от выручки.