Після вступу в силу закону про підвищення податків на пальне вартість палива на заправках почала поступово зростати.

Підвищення податкового навантаження змусило низку операторів роздрібного ринку 12 жовтня підвищили вартість пального. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку «Консалтингової групи «А-95».

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При цьому більшість операторів підняли ціни на дизельне пальне. Зокрема, в мережах Shell, «БРСМ-Нафта» і Chipo воно здорожчало на 50 коп/л, до 53,99 грн/л, 52,14 грн/л й 52,20 грн/л відповідно.

На 1 грн/л ціна на ДП виросла на станціях «Укр-Петроль» (50,60 грн/л) і «Олас» (53,90 грн/л).

В мережах VostokGaz і Mango дизпальне в ціні прибавило 2 грн/л і 80 коп/л, до 52,39 грн/л і 52,19 грн/л відповідно.

На станціях «Укр-Петроль», «Олас», «Chipo» й VostokGaz на 0,5-2 грн/л здорожчали бензини.

Зазначимо, ціни на нафтопродукти в Україні підштовхують вгору не тільки локальне збільшення податкового тиску але й котирування на світових нафтових і паливних біржах. Так, на минулому тижні середня ціна дизпального у Європі зросла на $200/т до $1220/т.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 11 по 12 жовтня 2022 р., грн/л: