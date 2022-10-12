После вступления в силу закона о повышении налогов на топливо стоимость топлива на заправках начала постепенно расти.

Повышение налоговой нагрузки вынудило ряд операторов розничного рынка 12 октября повысили стоимость горючего. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

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При этом большинство операторов подняли цены на дизельное топливо. В частности, в сетях Shell, "БРСМ-Нефть" и Chipo оно подорожало на 50 коп/л, до 53,99 грн/л, 52,14 грн/л и 52,20 грн/л соответственно.

На 1 грн/л цена на ДТ выросла на станциях Укр-Петроль (50,60 грн/л) и Олас (53,90 грн/л).

В сетях VostokGaz и Mango дизтопливо в цене прибавило 2 грн/л и 80 коп/л, до 52,39 грн/л и 52,19 грн/л соответственно.

На станциях "Укр-Петроль", "Олас", "Chipo" и VostokGaz на 0,5-2 грн/л подорожали бензины.

Отметим, цены на нефтепродукты в Украине подталкивают вверх не только локальное увеличение налогового давления, но и котировки на мировых нефтяных и топливных биржах. Так, на прошлой неделе средняя цена дизтоплива в Европе выросла на $200/т до $1220/т.

Изменение розничных цен на бензины и ГП на АЗС с 11 по 12 октября 2022 г., грн/л: