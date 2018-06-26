Цю вимогу закріпили в державних стандартах будівництва автодоріг.

Мінрегіонбуд вводить обов’язкову вимогу при новому будівництві та реконструкції доріг щодо проектування велосипедних доріжок і смуг. Відповідна норма міститься у новому ДБН В.2.3-5:2018 “Вулиці та дороги населених пунктів”.

Згідно з новим ДБН, велосипедні доріжки та велосипедні смуги слід влаштовувати на територіях житлових і промислових районів, комунально-складських зон, на магістральних вулицях безперервного і регульованого руху, вулицях місцевого значення, селищних та сільських дорогах, що забезпечують під’їзд велосипедистів до житлових, громадських будинків, промислових підприємств, об’єктів масового відвідування, відкритих автостоянок і гаражів.

Велосмуги повинні проектуватися лише для одностороннього руху, велодоріжки мають бути переважно односторонніми з обох боків вулиці.

За наявності забудови з одного боку вулиці слід влаштовувати велодоріжку двостороннього руху на забудованій стороні.

За наявності велоруху на вулицях з одностороннім рухом його слід передбачати в обох напрямках, у тому числі, з використанням зустрічної велосмуги.

В залежності від категорій вулиць і доріг визначаються відповідні форми організації велосипедного руху в населених пунктах:

Визначається мінімальна ширина велосипедних смуг та доріжок при новому будівництві або реконструкції:

Нагадаємо, що у новому ДБН також міститься норма щодо ширини смуг руху в містах і селах.

Оновлений ДБН вже опублікований і вступить в силу з 1 вересня 2018 року.