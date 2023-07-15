Попри війну та часті ракетні обстріли нещодавно запрацювала Львівська дитяча залізниця. Інші дитячі залізниці в українських містах відкрились раніше.

Транспортні перевезення зі справжніми квитками, посадкою та висадкою пасажирів є не тільки у дорослих, але й у дітей. У вихідні дні потяг "Вітерець" курсує між двома станціями "Сонячна" та "Паркова", що у Стрийському парку.

Тут все як у дорослих. Є продаж квитків, посадка та висадка пасажирів і, звісно, сама незабутня поїздка.

Маршрут вузькоколійки має всього 1,2 кілометра. Але цього достатньо для захоплюючих вражень. Починаючи від касирів, кондукторів, машиністів і до путійців, тут весь спектр послуги надають діти віком від 11 до 17 років. Усі вони відвідували гурток «Юний залізничник».

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Рейси виконує тепловоз ТУ2-087, до якого приєднано чотири вагони Pafawag. Для рейсів з приводу урочистих подій з депо спеціально подають тепловоз ТУ3-039.

Як і на справжній залізниці, тут існує графік відправлень та прибуття, який витримується хвилина в хвилину. Потяг ходить у дві зміні – з 11:00 до 14:00 та з 15:00 до 18:00.

Тут все так, як і на справжній залізниці, але всім, починаючи від начальника станції, касира, кондуктора до машиніста, заправляють діти. Фото: Укрзалізниця

Щодо оплати, то вартість дитячого квитка тут в один бік коштує 19 гривень, а дорослого - 38 гривень.

Нагадаємо, Львівська дитяча залізниця працює з 8 листопада 1951 року. Минулий сезон ЛДЗ не працювала, оскільки через евакуацію був слабкий попит на таку послугу, а також для обслуговування роботи цього підрозділу не вдалося підготувати потрібну кількість учнівської молоді.

До речі, в поточному сезоні кипить робота у визначені дні ще на кількох дитячих залізницях. Першою у квітні розпочала роботу Київська дитяча залізниця (70-й сезон). У червні потяги пішли у Харківській "Мала Південна" (83-й сезон) та Рівненській (74-й сезон) дитячих залізницях. Однак ряд таких залізниць через війну не відновили роботу.

На Київській дитячій залізниці панує ретроатмосфера, що малечі ще більше додає інтересу. Фото: Укрзалізниця