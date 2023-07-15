Несмотря на войну и частые ракетные обстрелы, недавно заработала Львовская детская железная дорога. Другие детские железные дороги в украинских городах открылись раньше.

Транспортные перевозки с настоящими билетами, посадкой и высадкой пассажиров не только у взрослых, но и у детей. В выходные дни поезд “Ветерок” курсирует между двумя станциями “Солнечная” и “Парковая” в Стрыйском парке.

Здесь все как у взрослых. Есть продажа билетов, посадка и высадка пассажиров и, конечно, незабываемая поездка.

Маршрут узкоколейки имеет всего 1,2 километра. Но этого достаточно для увлекательных впечатлений. Начиная от кассиров, кондукторов, машинистов и путейцев, здесь весь спектр услуги предоставляют дети в возрасте от 11 до 17 лет. Все они посещали кружок «Юный железнодорожник».

Читайте также "Укрзализныця" начала перевозки автомобилей из Ужгорода в Киев

Рейсы выполняет тепловоз ТУ2-087, к которому присоединены четыре вагона Pafawag. Для рейсов по поводу торжественных событий из депо специально подают тепловоз ТУ3-039.

Как и на настоящей железной дороге, здесь существует график отправления и прибытия, который выдерживается минута в минуту. Поезд ходит в две смены – с 11:00 до 14:00 и с 15:00 до 18:00.

Здесь все так же, как и на настоящей железной дороге, но всем, начиная от начальника станции, кассира, кондуктора до машиниста, заправляют дети. Фото: Укрзализныця

Что касается оплаты, то стоимость детского билета здесь в одну сторону стоит 19 гривен, а взрослого – 38 гривен.

Напомним, Львовская детская железная дорога работает с 8 ноября 1951 года. Прошлый сезон ЛДЗ не работала, поскольку из-за эвакуации был слабый спрос на такую услугу, а также для обслуживания работы этого подразделения не удалось подготовить нужное количество учащейся молодежи.

К слову, в текущем сезоне кипит работа в определенные дни еще на нескольких детских железных дорогах. Первой в апреле начала работу Киевская детская железная дорога (70-й сезон). В июне поезда пошли в Харьковской "Малая Южная" (83-й сезон) и Ровенской (74-й сезон) детских железных дорогах. Однако ряд таких железных дорог из-за войны не возобновили работу.

На Киевской детской железной дороге царит ретроатмосфера, которая малышам еще больше придает интерес. Фото: Укрзализныця