Біля КПП Лужники-Берегшурань з угорської сторони утворилося "кладовище" з автомобілів на єврономерах, кинутих їх українськими власниками. Деякі з автомобілів вже розграбовані.

На "кладовищі" є автомобілі різних типів – від малолітражок до мікроавтобусів. На більшості з них угорські або польські номерні знаки, є і німецькі. На деяких видно пряме втручання грабіжників або вандалів – розбите скло, зняті колеса, кермо, вирвана з коренем панель приладів і т. п.

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"Машини у кафе Hatar (кордон-венг. - Прима. Ред.) або просто в полі водії залишають давно. Зазвичай, на кілька днів. Наприклад, якщо з документами не все в порядку. Але деякі, бачу, стоять роками. Їх і розбирають на запчастини. Хто це робить – невідомо, можливо, місцеві. Хоча й дивно, адже поруч будівля прикордонної поліції, все проглядається камерами. Але стоянка нелегальна, тому ніхто не стежить", – розповів перевізник Іштван з Берегового, який перетинає кордон практично щодня.

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Наразі вказане число автомобілів збільшилося до майже сотні. Цілком можливо, що це пов'язано з новими законами, які ліквідували можливість для українців безкоштовно завозити автомобілі з іноземною реєстрацією в режимі транзиту.

До цього стало відомо, що жителі прикордонних районів Закарпатської області кидають придбані на території Європейського Союзу автомобілі за кордоном і йдуть додому пішки.