Останнім часом з'являлось чимало повідомлень про російський міст, який неодноразово "атакували" вантажівки, найчастіше "Газель". Виявляється, на іншому боці Атлантики трапляються не менш кумедні випадки з вантажівками та мостами.

Навряд чи ми колись дізнаємось, навіщо водій самоскиду підняв кузов своєї вантажівки на ходу. Чи як далеко він зміг би так проїхати з фурою піску, якби на його шляху не трапився міст.

Пам’ятаєте недавню історію про “міст дурості” у Петербурзі? Незважаючи на величезний транспарант, який попереджає про те, що “Міст дуже низький, “Газель” не пройде”, туди як магнітом тягне різнокаліберні вантажівки і нещодавно переправа “відсвяткувала” вже 140 ДТП за участю вантажівок “Газель”.

Що ж, у Америці масштаби більші, хоча цей міст на 40-му шосе у канадській провінції Квебек раніше не був поміченим у нападах на вантажівки. Але ця аварія виглядає досить ефектно, та може рахуватись за 10 зіткнень “Газельок”. Як повідомляє видання Le Journal De Montreal, внаслідок цієї аварії постраждалих серед людей немає. Якщо, звичайно, не рахувати зламану вантажівку, понівечений міст та збитки для водія і його фірми.

Також цікаво: У Києві “розумні“ камери почали керувати світлофорами