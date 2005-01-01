В Санкт-Петербурзі є міст, на якому написано: "Газель" не пройде". Але майже щодня в ньому застряє чергова "Газель".

Міст у Санкт-Петербурзі (Росія) на Софійській вулиці дуже низький, і під ним може проїхати лише легкове авто.

Перед ним висить знак із обмеженням висоти, а на ньому – "розтяжка", яка попереджає: "Міст дуже низький, "Газель" не пройде". Однак всі ці знаки проходять повз уваги водіїв.

На днях "міст дурості" відсвяткував ювілейну, 140-ву "Газель".

До речі, у цього моста є власний twitter та telegram канали, в яких відстежуються усі автомобілі, які в ньому застряли.

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Заради справедливості треба сказати, що не усі авто, які попали у пастку моста, були "Газелями". Траплялись і інші вантажівки, автобуси. Однак "Газелей" чомусь було більше, аніж інших автомобілів. Карма?

Нагадаємо, що чудернацький автомобіль зібрали з 17 різних машин.