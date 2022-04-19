Сотні розтрощених автівок, в яких були люди...

“Це одне з “кладовищ” розстріляних автівок на Київщині. В машинах їхали мирні люди, цілі родини, які хотіли евакуюватися. Часто машини спалені вщент. На деяких на склі є написи “діти” та сліди від куль”, – пояснює автор відео, очільник Київської області Олексій Кулеба.

Так виглядає “руській мір”, з яким прийшли окупанти в Україну, – підсумовує Кулеба.

Нагадаємо, що раніше показали схоже “кладовище” автомобілів в Бучі

Наразі невідомо, де саме зроблено відео – є інформація лише про Київську область. На відео видно як повністю згорілі автомобілі, так і частково пошкоджені, які можна відновити або віддати на розбірку задля запчастин. Щоправда, для цього треба знайти їх власників.