Сотни разбитых автомобилей, в которых были люди...

“Это одно из “кладбищ” расстрелянных автомобилей на Киевщине. В машинах ехали мирные люди, целые семьи, которые хотели эвакуироваться. Часто машины сожжены дотла. На некоторых на стекле есть надписи “дети” и следы от пуль”, – объясняет автор видео, глава Киевской области Алексей Кулеба.

Так виглядає “руській мір”, з яким прийшли окупанти в Україну, – підсумовує Кулеба.

Нагадаємо, що раніше показали схоже “кладовище” автомобілів в Бучі

Наразі невідомо, де саме зроблено відео – є інформація лише про Київську область. На відео видно як повністю згорілі автомобілі, так і частково пошкоджені, які можна відновити або віддати на розбірку задля запчастин. Щоправда, для цього треба знайти їх власників.