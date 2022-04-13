У Бучі з'явилося кладовище машин: у МВС показали відео. На ролику, зокрема, зняті авто, які вже перетворилися на металобрухт.

У місті Буча Київської області через війну з'явилося кладовище знищених та пошкоджених автомобілів.

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Кладовище авто було знято на відео з повітря, ролик у своєму каналі в Telegram опублікував радник глави Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко. На відео можна побачити як повністю ліквідовані так більш-менш вцілілі машини.