В Буче появилось кладбище машин: в МВД показали видео. На ролике, в частности, сняты авто, которые уже превратились в металлолом.

В городе Буча Киевской области из-за войны появилось кладбище уничтоженных и поврежденных автомобилей.

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Кладбище авто было снято на видео с воздуха, ролик в своем канале в Telegram опубликовал советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко. На видео можно увидеть как полностью ликвидированные так более или менее уцелевшие машины.