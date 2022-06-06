На відновлення знищених в результаті бойових дій доріг в Україні знадобиться 2-4 роки та 900 млрд грн. Такий підрахунок вже зробили в Укравтодорі.

Про це в ефірі телемарафону повідомив перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко. Він вважає, що одним із джерел фінансування мають стати заморожені кошти Росії.

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"Наразі для відновлення доріг потрібно 900 млрд грн. Аби відновити дорожньо-транспортну інфраструктуру, знадобиться 2-4 роки. Ми вважаємо, що було б правильно залучати на це відновлення кошти, заморожені в РФ", – сказав Івко.

Водночас, говорячи про масштаби руйнувань, він зазначив: через розв'язану Росією війну в Україні повністю зруйновано 24 тис. км доріг. А крім того, 302 мости, шляхопроводи та естакади.