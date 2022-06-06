На восстановление уничтоженных в результате боевых действий дорог в Украине понадобится 2-4 года и 900 млрд. грн. Такой подсчет уже произвели в Укравтодоре.

Об этом в эфире телемарафона сообщил первый заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко. Он считает, что одним из источников финансирования должны стать замороженные средства России.

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"В настоящее время для восстановления дорог нужно 900 млрд грн. Чтобы восстановить дорожно-транспортную инфраструктуру, понадобится 2-4 года. Мы считаем, что было бы правильно привлекать на это восстановление средства, замороженные в РФ", – сказал Ивко.

В то же время, говоря о масштабах разрушений, он отметил: из-за развязанной Россией войны в Украине полностью разрушены 24 тыс. км дорог. А кроме того, 302 моста, путепроводы и эстакады.