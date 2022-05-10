Для восстановления инфраструктуры нужны 3-4 года и более 900 миллиардов гривен, считают на данный момент в Укравтодоре.

Нужно 3-4 года, чтобы восстановить дорожную инфраструктуру, которую разрушили российские оккупанты. Восстановленные украинские дороги и мосты будут более комфортными и безопасными. Об этом рассказал во время брифинга в медиацентре Украина первый заместитель председателя Укравтодора Андрей Ивко.

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“За три-четыре года и при наличии финансового ресурса мы все сделаем. У нас нет сомнения, мы знаем, как это делать. Знаем, как выполнять качественно, и как выполнять быстро. Только позволят выполнять эти работы, мы начнем работать 24/7, как мы это можем”, – отметил Ивко.

Андрей Ивко также добавил, что по подсчетам Укравтодора, из-за войны, сумма убытков для дорожной инфраструктуры составляет более 900 миллиардов гривен.