Для відновлення інфраструктури потрібні 3-4 роки та понад 900 мільярдів гривень, вважають на цей момент в Укравтодорі.

Потрібно 3-4 роки, щоб відновити дорожню інфраструктуру, яку зруйнували російські окупанти. Відновлені українські дороги та мости будуть більш комфортними та безпечними. Про це розповів під час брифінгу у “Медіацентрі Україна” перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

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“За три-чотири роки та при наявності фінансового ресурсу ми все зробимо. В нас немає сумніву, ми знаємо, як це робити. Знаємо, як виконувати якісно, і як виконувати швидко. Тільки дадуть змогу виконувати ці роботи, ми почнемо працювати 24/7, як ми це можемо”, — зазначив Івко.

Андрій Івко також додав, що за підрахунками Укравтодору, через війну сума збитків для дорожньої інфраструктури становить понад 900 мільярдів гривень.