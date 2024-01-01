На Вінниччині можна скласти іспит на "права" особам з інвалідністю

У сервісному центрі МВС Вінниччини з’явилося авто, на якому особи з інвалідністю зможуть складати практичні іспити.

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Новенький Hyundai i30, 2024 року випуску оснащений автоматичною коробкою передач і ручним керуванням. Для зручності на кермі розміщено пульт управління електронікою, а водійське сидіння має додаткове регулювання.

Вінниця стала на крок ближче до реалізації проекту «Автошкола для осіб з інвалідністю». Навчальні заклади області долучатимуться до навчання аби спільними зусиллями допомогти людям з інвалідністю стати більш мобільними.