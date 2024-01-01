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В Винницкой области можно сдать экзамен на "права" лицам с инвалидностью

Чем дольше продолжаются боевые действия, тем больше становится лиц с инвалидностью. Сервисные центры МВД учитывают эту тенденцию и готовятся принимать таких граждан.
В Винницкой области уже есть экзаменационное авто для лиц с инвалидностью - Auto24

ФОТО: Главный сервисный центр МВД|

В Винницкой области уже есть экзаменационное авто для лиц с инвалидностью

Евгений Гудущан
logo10 сентября, 17:10
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В сервисном центре МВД Винницкой области появилось авто, на котором лица с инвалидностью смогут сдавать практические экзамены.

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Новенький Hyundai i30, 2024 года выпуска оснащен автоматической коробкой передач и ручным управлением. Для удобства на руле размещен пульт управления электроникой, а водительское сиденье имеет дополнительную регулировку.

Винница стала на шаг ближе к реализации проекта "Автошкола для лиц с инвалидностью". Учебные заведения области будут приобщаться к обучению чтобы совместными усилиями помочь людям с инвалидностью стать более мобильными.

#Новости #Водительское удостоверение #Автособытие