Озброєні люди на в'їздах до Києва викликали занепокоєння громадян. Проте виявилось що це лише навчання.

У Києві тривають командно-штабні навчання із залученням підрозділів Збройних Сил України та Національної гвардії України. Про це повідомляє прес-центр МВС.

Читайте також: Поновлення локдауну в Києві: як отримати спецперепустку для громадського транспорту

На деяких в'їздах до столиці виставлені блокпости Нацгвардії із залученням особового складу, бронетехніки і кінологічних розрахунків.

“Навчання передбачає бойові завдання, охорону критично важливих об'єктів, забезпечення надійного функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування, підтримка правопорядку і безпеки в столиці, в тому числі за участю столичної бригади з охорони громадського порядку Національну гвардію України”, - пояснили в МВС. Загалом навчання триватимуть до 13 серпня.