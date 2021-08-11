Вооруженные люди на въездах в Киев вызвали беспокойство граждан. Однако оказалось, что это только учения.

В Киеве продолжаются командно-штабные учения с привлечением подразделений Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает пресс-центр МВД.

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На некоторых въездах в столицу выставлены блокпосты Нацгвардии с привлечением личного состава, бронетехники и кинологических расчетов.

"Учения предусматривают боевые задачи, охрану критически важных объектов, обеспечение надежного функционирования органов государственной власти и местного самоуправления, поддержание правопорядка и безопасности в столице, в том числе с участием столичной бригады по охране общественного порядка Национальной гвардии Украины", – пояснили в МВД. В общем учения продлятся до 13 августа.