Колишній поліцейський заробляв на незаконних реєстраціях авто

Оперативники Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки поліції (ДБВ) викрили колишнього дільничного міліціонера, який пропонував охочим “вирішити будь-яке питання” у одному з територіальних сервісних центрів МВС Луцького району.

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Зокрема, він запропонував чоловікові поставити на облік транспортний засіб без присутності особи, на яку буде здійснена реєстрація. За послугу забажав та отримав трохи більше ніж 33 000 гривень, з них частину мав віддати на офіційні платежі.

Слідчі поліції вже оголосили фігуранту про підозру. За зловживання впливом у ТСЦ йому загрожує до восьми років позбавлення волі.