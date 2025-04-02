Поліція затримала ще шістьох "бігунків" у сервісних центрах МВС

Співробітники Департаменту внутрішньої безпеки поліції (ДВБ) продовжують ловити “бігунків”, які намагаються заробляти на послугах сервісних центрів МВС.

Цього разу оперативники викрили шістьох ділків в Одеській і Рівненській областях, які обіцяли громадянам вплинути на адміністраторів сервісних центрів МВС і “вирішити питання” за гроші. За зловживання впливом їм загрожує кримінальна відповідальність.

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В Одеській області чотири мешканці регіону пропонували громадянам позачергову перереєстрацію авто та отримання свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу за пришвидшеною процедурою, без здійснення офіційних платежів. “Винагорода за послугу” складала від 6 000 до 8 000 гривень. Незаконну діяльність припинено, посередників затримано одразу після одержання ними грошей, а речові докази вилучено.

Ще одного 38-річного мешканця Ізмаїльського району викрито на пропозиції успішно скласти практичний іспит за 15 000 гривень. При цьому ділок пояснив клієнтці, що позитивну оцінку вона отримає при другій спробі, щоб не привертати увагу правоохоронців та інших працівників сервісних центрів МВС до незаконної схеми. Він навіть організував “тренувальний виїзд” по екзаменаційному маршруту з приватним інструктором для клієнтки, аби уникнути підозр. Адже на іспиті необхідно демонструвати впевнену поведінку за кермом і чітко дотримуватися правил дорожнього руху.

У Рівному 46-річна місцева мешканка намагалася “посприяти” успішному складанню іспиту з водіння та отриманню посвідчення водія за 8 000 гривень. Незаконну діяльність жінки також задокументовано.

Наразі п’ятьом ділкам з Одещини оголошено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. А 46-річній жінці з Рівного слідчі поліції вручили підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Їхню подальшу долю визначить суд.