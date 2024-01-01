У Києві та Вінниці спіймали двох "бігунків" у сервісних центрах МВС

Оперативники Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки поліції (ДВБ) та слідчі поліції Києва викрили адміністратора одного з ТСЦ Київщини, який брав гроші за сприяння в отриманні водійських посвідчень.

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Фігурант провернув схему для одного з клієнтів, позбавленого водійських прав за керування у нетверезому стані. Він організував фіктивне навчання в автошколі та посприяв зміні статусу посвідчення водія у відомчій базі з “вилученого” на “видане”. Згодом, на підставі документів про нібито завершення автошколи, правопорушник мав право скласти іспит з водіння та отримати нове водійське посвідчення.

У Вінниці чоловік обіцяв вплинути на співробітників ТСЦ для переоформлення автомобіля поза чергою та за пришвидшеною процедурою. Його затримали оперативники ДВБ у взаємодії зі слідчими Вінницького РУП.

Обом фігурантам загрожує до 8 років позбавлення волі.