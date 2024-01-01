В Киеве и Виннице поймали двух "бегунков" в сервисных центрах МВД

Оперативники Киевского городского управления Департамента внутренней безопасности полиции (ДВБ) и следователи полиции Киева разоблачили администратора одного из ТСЦ Киевщины, который брал деньги за содействие в получении водительских удостоверений.

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Фигурант провернул схему для одного из клиентов, лишенного водительских прав за управление в нетрезвом состоянии. Он организовал фиктивное обучение в автошколе и поспособствовал изменению статуса водительского удостоверения в ведомственной базе с “изъятого” на “выданное”. Впоследствии, на основании документов о якобы завершении автошколы, правонарушитель имел право сдать экзамен по вождению и получить новое водительское удостоверение.

В Виннице мужчина обещал повлиять на сотрудников ТСЦ для переоформления автомобиля вне очереди и по ускоренной процедуре. Его задержали оперативники ДВБ во взаимодействии со следователями Винницкого РУП.

Обоим фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы.