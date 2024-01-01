В Харькове полиция задержала "бегунка", который помогал переоформлять машины

Оперативники Харьковского управления Департамента внутренней безопасности полиции (ДВБ) и следователи полиции Харькова обезвредили деятельность очередного дельца, который “торговал влиянием” в одном из сервисных центров МВД.

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В частности, он предложил мужчине помочь переоформить машину, владелец которой находится за границей, в обход официальной процедуры. Согласно действующим правилам, владелец авто за рубежом должен оформить в консульстве или посольстве доверенность на переоформление транспортного средства, которую в Украине необходимо перевести и нотариально заверить. Обещая избежать этих неудобств, которые были созданы украинским законодательством, делец заверил, что поможет перерегистрировать машину без владельца и бюрократии.

Фигуранту сообщено о подозрении. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.