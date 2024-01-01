У Харкові поліція затримала "бігунка", який допомагав переоформлювати машини

Оперативники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки поліції (ДВБ) та слідчі поліції Харкова знешкодили діяльність чергового ділка, який “торгував впливом” в одному з сервісних центрів МВС.

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Зокрема, він запропонував чоловікові допомогти переоформити машину, власник якої перебуває за кордоном, в обхід офіційної процедури. Згідно з діючими правилами, власник авто за кордоном повинен оформити в консульстві чи посольстві довіреність на переоформлення транспортного засобу, яку в Україні необхідно перекласти та нотаріально засвідчити. Обіцяючи уникнути цих незручностей, які було створено українським законодавством, ділок запевнив, що допоможе перереєструвати автівку без власника і бюрократії.

Фігуранту повідомлено про підозру. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.