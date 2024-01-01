Бывший полицейский зарабатывал незаконной регистрацией автомобилей

Оперативники Волынского управления Департамента внутренней безопасности полиции (ДБВ) разоблачили бывшего участкового милиционера, который предлагал желающим “решить любой вопрос” в одном из территориальных сервисных центров МВД Луцкого района.

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В частности, он предложил мужчине поставить на учет транспортное средство без присутствия лица, на которую будет осуществлена регистрация. За услугу захотел и получил чуть более 33 000 гривен, из них часть должен был отдать на официальные платежи.

Следователи полиции уже объявили фигуранту о подозрении. За злоупотребление влиянием в ТСЦ ему грозит до восьми лет лишения свободы.