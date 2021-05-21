На Поштовій та Контрактовій площах 21 травня увечері, а також 22 і 23 травня частково обмежать рух транспорту.

Причина - змагання "Спринт Тріатлон Кубок Києва-202", у межах яких пройде Чемпіонат України з тріатлону.

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З 18:00 21 травня до 22:00 23 травня буде перекрито рух транспорту на Контрактовій площі.

З 05:00 22 травня до 22:00 23 травня буде перекрита Поштова площа (Причал 6-10).

Графік перекриття вулиць 22 травня 2021 року:

вул. Андріївська (від вул. Петра Сагайдачного до вул. Братської) — з 14:30 до 17:30

вул. Братська (від вул. Андріївської до вул. Борисоглібської) — з 14:30 до 17:30

вул. Борисоглібська (від вул. Волоської до вул. Братської) — з 14:30 до 17:30

вул. Волоська (від вул. Григорія Сковороди до вул. Борисоглібської) — з 14:30 до 17:30

вул. Григорія Сковороди (від пл. Контрактової до вул. Волоської) — з 14:30 до 17:30

вул. Петра Сагайдачного — з 14:30 до 17:30

Графік перекриття вулиць 23 травня 2021 року:

вул. Петра Сагайдачного — з 07:00 до 12:30

Боричів узвіз — з 07:00 до 12:30

вулиця Набережно-Хрещатицька (в напрямку Гаванського мосту) — з 07:00 до 12:30

Гаванський міст (в напрямку Північного мосту) — з 07:00 до 12:30

вул. Набережно-Рибальська (в напрямку Північного мосту до вул. Електриків) — з 07:00 до 12:30

Набережне шосе (в напрямку Гаванського мосту) — з 07:00 до 12:30

Володимирський узвіз (в напрямку Поштової площі) — з 07:00 до 12:30

поворот з мосту Метро на Набережне шосе — з 07:00 до 12:30

У київському Центрі організації дорожнього руху вважають що водії повинні планувати рух містом, враховуючи графік перекриття.