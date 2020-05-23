Київські чиновники у супереч рішенню суду збираються і надалі залишати частину вулиці Сагайдачного та Контрактову площу закритими для проїзду авто.

Про це повідомив виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

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«Розпорядження КМДА про обмеження руху транспорту на вулиці Сагайдачного та Контрактової площі та створення пішохідної зони, яке було прийнято більше двох років, продемонструвало, що таке рішення правильне», - каже чиновник.

На його думку «Кияни та гості міста задоволені режимом роботи Контрактової площі і вулиці Сагайдачного у пішохідному форматі». Послань конкретні на дослідження або опитування чиновник не навів.

Він зауважив, що незалежно від рішення суду, місто працюватиме над розвитком центральної частини міста, покращення її туристичної привабливості для створення комфортних умов відпочинку киян та гостей міста.

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«Наступного тижня можна буде подивитися, як відновлено вул. Покровську, Андріївський узвіз. Алея Художників, Володимирська гірка, Контрактова площа – це все територія великої туристичної зони. Ми працюємо над тим, щоб наступного року розпочати реконструкцію Контрактової площі та Сагайдачного і зробити це місце ще більш привабливим», – зауважив Валентин Мондриївський.

Нагадаємо, що Окружний адмінсуд скасував розпорядження КМДА про введення пішохідної зони на вулиці Сагайдачного та Контрактовій площі. Рішення суду доступне за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/Review/89266293