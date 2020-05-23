Киевские чиновники вопреки решению суда собираются и в дальнейшем оставлять часть улицы Сагайдачного и Контрактовую площадь закрытыми для проезда авто.

Об этом сообщил исполняющий обязанности первого заместителя главы КГГА Валентин Мондрыивский.

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“Распоряжение КГГА об ограничении движения транспорта на улице Сагайдачного и Контрактовой площади, а также создании пешеходной зоны, которое было принято более двух лет, показало, что такое решение правильное”, – говорит чиновник.

По его мнению “Киевляне и гости города довольны режимом работы Контрактовой площади и улицы Сагайдачного в пешеходном формате”. Ссылок на конкретные исследования или опросы чиновник не привел.

Он отметил, что независимо от решения суда, город будет работать над развитием центральной части города, улучшением его туристической привлекательности для создания комфортных условий отдыха киевлян и гостей города.

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“На следующей неделе можно будет посмотреть, как восстановлены ул. Покровская, Андреевский спуск. Аллея Художников, Владимирская горка, Контрактовая площадь – это все территория большой туристической зоны. Мы работаем над тем, чтобы в следующем году начать реконструкцию Контрактовой площади и ул. Сагайдачного и сделать это место еще более привлекательным”, – отметил Валентин Мондрыивский.

Напомним, что Окружной админсуд отменил распоряжение КГГА о введении пешеходной зоны на улице Сагайдачного и Контрактовой площади. Решение суда доступно по ссылке.