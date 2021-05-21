На Почтовой и Контрактовой площадях 21 мая вечером, а также 22 и 23 мая частично ограничат движение транспорта.

Причина – соревнования "Спринт Триатлон Кубок Киева-202", в рамках которых пройдет Чемпионат Украины по триатлону.

Читайте также: В КГГА отказываются открывать ул Сагайдачного и Контрактовую площадь для автомобилей

С 18:00 21 мая по 22:00 23 мая будет перекрыто движение транспорта на Контрактовой площади.

С 5:00 22 мая в 22:00 23 мая будет перекрыта Почтовая площадь (Причал 6-10).

График перекрытия улиц 22 мая 2021:

ул. Андреевская (от ул. Петра Сагайдачного до ул. Братской) – с 14:30 до 17:30

ул. Братская (от ул. Андреевской до ул. Борисоглебской) – с 14:30 до 17:30

ул. Борисоглебская (от ул. Волошской до ул. Братской) – с 14:30 до 17:30

ул. Волошская (от ул. Григория Сковороды до ул. Борисоглебской) – с 14:30 до 17:30

ул. Григория Сковороды (от пл. Контрактовой до ул. Волошской) – с 14:30 до 17:30

ул. Петра Сагайдачного – с 14:30 до 17:30



График перекрытия улиц 23 мая 2021:

ул. Петра Сагайдачного – с 07:00 до 12:30

Боричев спуск – с 07:00 до 12:30

улица Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста) – с 07:00 до 12:30

Гаванский мост (в направлении Северного моста) – с 07:00 до 12:30

ул. Набережно-Рыбальская (в направлении Северного моста до ул. Электриков) – с 07:00 до 12:30

Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста) – с 07:00 до 12:30

Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) – с 07:00 до 12:30

поворот с моста Метро на Набережное шоссе – с 07:00 до 12:30

В киевском Центре организации дорожного движения считают, что водители должны планировать движение по городу, учитывая график перекрытия.