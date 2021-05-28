У неділю через "Пробіг під каштанами" заборонять рух транспорту у центрі та змінять маршрути низка автобусів та тролейбусів.

30 травня із 07:00 до 15:00 у столиці відбудеться 28-й щорічний благодійний спортивний “Пробіг під каштанами”. У зв’язку з цим буде заборонено рух транспорту за маршрутом проведення заходу. Підписано відповідне розпорядження КМДА № 1092.

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Так, заборонять рух транспортних засобів із 09:00 до 13:00 за маршрутом: Майдан Незалежності – вулиця Хрещатик – вулиця Велика Васильківська – вулиця Саксаганського – вулиця Антоновича – вулиця Жилянська – вулиця Шота Руставелі – вулиця Велика Васильківська – вулиця Хрещатик – Майдан Незалежності.