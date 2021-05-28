В воскресенье из-за "Пробега под каштанами" запретят движение транспорта в центре и изменят маршруты ряд автобусов и троллейбусов.

30 мая с 07:00 до 15:00 в столице пройдет 28-й ежегодный благотворительный спортивный “Пробег под каштанами”. В связи с этим будет запрещено движение транспорта по маршруту проведения мероприятия. Подписано соответствующее распоряжение КГГА № 1092.

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Так, запретят движение транспортных средств с 09:00 до 13:00 по маршруту: Майдан Незалежности – улица Крещатик – улица Большая Васильковская – улица Саксаганского – улица Антоновича – улица Жилянская – улица Шота Руставели – улица Большая Васильковская – улица Крещатик – Майдан Незалежности.