Обмеження відбудуться 27 та 28 липня в центральній частині міста.
28 липня, у день пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира – хрестителя Київської Русі, Київ відзначатиме День хрещення Київської Русі-України. У зв’язку із проведенням урочистих заходів, присвячених цій річниці, розпорядженням КМДА № 1312 передбачено обмеження дорожнього руху в центрі столиці.
На яких вулицях Києва перекриють рух 27 та 28 липня:
- 27 липня з 06:00 до 16:30 – на вул. Трьохсвятительській (від площі Михайлівської до Європейської), вул. Хрещатик (від вул. Михайлівської до Європейської площі), Володимирському узвозі (від Поштової площі до Європейської площі), Парковій дорозі (від алеї Героїв Крут до вул. Михайла Грушевського), вул. Михайла Грушевського, вул. Івана Мазепи (від Арсенальної площі до площі Слави), вул. Лаврській (від площі Слави до вул. Цитадельної);
- 28 липня з 11:00 до 13:30 – Володимирським проїздом (на відрізку від Софійської площі до Михайлівської площі).
Також буде внесено тимчасові зміни до маршрутів наземного пасажирського транспорту, про що буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, що в Україні після перевірки якості дороги знищили її.