Ограничения состоятся 27 и 28 июля в центральной части города.

28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира – крестителя Киевской Руси, Киев будет отмечать День крещения Киевской Руси-Украины. В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных этой годовщине, распоряжением КГГА № 1312 предусмотрено ограничение дорожного движения в центре столицы.

На каких улицах Киева перекроют движение 27 и 28 июля:

27 июля с 06:00 до 16:30 – на ул. Трехсвятительской (от площади Михайловской до Европейской), ул. Крещатик (от ул. Михайловской до Европейской площади), Владимирском спуске (от Почтовой площади до Европейской площади), Парковой дороге (от Аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского), ул. Михаила Грушевского, ул. Ивана Мазепы (от Арсенальной площади до площади Славы), ул. Лаврской (от площади Славы до ул. Цитадельной);

28 июля с 11:00 до 13:30 – Владимирским проездом (на отрезке от Софийской площади до Михайловской площади).

Также будут внесены временные изменения в маршруты наземного пассажирского транспорта, о чем будет сообщено дополнительно.

Напомним, что в Украине после проверки качества дороги уничтожили ее.